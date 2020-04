SM – Messi all’Inter, qualcosa si sta muovendo. Ecco perché si può fare

Il tema Messi sta scaldando in queste ore i cuori dei tifosi nerazzurri e con il passare del tempo sembra essere più di un’idea. Secondo quanto riportato da SportMediaset, infatti, il fatto che l’argentino possa arrivare a Milano rimane un sogno, ma qualcosa si sta muovendo in questo senso. La squadra di Suning ci starebbe effettivamente pensando, forte del fatto che l’affare Messi si ripagherebbe praticamente da solo, tra merchandising e magliette. Il suo stipendio faraonico di 60 milioni lordi, oltretutto, con il decreto “rientro capitali” scenderebbe a 45 milioni. SM fa presente che nell’operazione potrebbero arrivare in soccorso dell’Inter anche eventuali sponsor, come accadde quando strappò Ronaldo al Barcellona.

Una trattativa che potrebbe accendersi ulteriormente, qualora La Pulce decidesse di attivare la clausola che lo svincolerebbe dal club blaugrana a fine stagione. Ipotesi mai presa in considerazione fino ad ora, ma i problemi dell’argentino con il presidente Bartomeu fanno pensare che mai come prima possa accadere. Il numero 10 del club spagnolo, sarebbe anche stimolato nel venire in Italia, dove rinnoverebbe la sfida infinita con il rivale Cristiano Ronaldo.

