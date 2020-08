SM – Messi, i numeri sul futuro: Manchester City favorito, Inter in corsa. Le altre…

Quale sarà il futuro di Lionel Messi? A questa domanda ha provato a rispondere Sport Mediaset, che durante l’edizione odierna ha fatto il punto sulle possibili pretendenti per l’attaccante argentino nella sessione di mercato che sta per iniziare. Gran favorita è il Manchester City allenato da Pep Guardiola, che vorrebbe riavere con sé il talento con cui tanti traguardi ha raggiunto ai tempi della sua esperienza al Barcellona. Alla società britannica viene dato un 40% di possibilità, anche in virtù delle importanti disponibilità economiche.

Leggermente indietro ci sono Inter e Paris Saint Germain, classificate con un 20% di possibilità. La società nerazzurra è attendista, al momento non ha intavolato nessuna trattativa ma osserva interessata ed è data ancora in corsa. Più indietro il Manchester United (10%), e le opzioni che fanno capo alla Major League Soccer ed al Real Madrid, considerate quasi irrealizzabili.

