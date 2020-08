SM – Per il centrocampo torna di moda Allan, proposto scambio con Vecino. Su Messi…

Rinforzare il centrocampo è una priorità per la dirigenza dell’Inter, che dopo aver chiuso il colpo Tonali è a caccia di un calciatore muscoloso ed esperto da regalare al tecnico Antonio Conte. Per questo motivo è tornato di moda il nome di un vecchio obiettivo di mercato nerazzurro, quello di Allan, attualmente in forza al Napoli.

Stando a quanto riferito nell’edizione odierna di Sport Mediaset, infatti, i due club starebbero lavorando ad uno scambio riguardante il centrocampista azzurro e Matias Vecino, che prenderebbe la via della Campania. Sempre secondo quanto riportato dal telegiornale sportivo, Lionel Messi osserva da lontano le vicende del club di Viale della Liberazione, con le voci di una possibile trattativa che si sono intensificate dopo l’acquisto di una casa nei pressi del quartier generale nerazzurro.

