SM – Suning ha in testa l’idea Messi, Zanetti la chiave. Pronto il rinnovo per Lautaro

Nonostante gli entusiasmi spenti dal dirigente dell’Inter Beppe Marotta nel pre partita contro il Genoa, secondo la redazione di Sport Mediaset Suning ha in mente il colpo Lionel Messi. L’amministratore delegato nerazzurro ha parlato di “fantacalcio”, ma nell’edizione odierna è stato sottolineato come grazie a sponsor e marketing il fenomeno argentino può diventare un colpo possibile.

La chiave per portare Messi a Milano può essere il vice-presidente Javier Zanetti, incaricato dalla società di sondare il terreno con lo stesso giocatore per valutare la fattibilità dell’operazione. Con il Barcellona intanto c’è sempre il discorso aperto Lautaro Martinez: per il Toro è pronto il rinnovo da parte dell’Inter a 5 milioni a stagione.

