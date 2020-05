SM – Weekend decisivo per Icardi: il PSG pronto al riscatto e l’Inter stoppa il Barcellona

Mauro Icardi e Lautaro Martinez: un destino collegato dall’inizio della loro esperienza all’Inter anche se il Toro è arrivato solo la scorsa stagione. L’ex capitano nerazzurro – in forza al Paris Saint Germain – lascerà definitivamente l’Inter ed il club parigino è pronto al riscatto con un piccolo sconto: da 70 milioni si arriverà – come riporta Sport Mediaset – a 60 con dei bonus agevoli. Il prossimo weekend dovrebbe arrivare la fumata bianca, nonostante il ds Leonardo sia ancora in Brasile.

Il futuro di Icardi è legato a quello di Lautaro: la cessione dell’ex numero 9 e dunque l’incasso da parte del club milanese di un’importante cifra, permette ai nerazzurri di fare ancora più resistenza al Barcellona per il Toro. Nonostante la sua voglia di blaugrana, l’Inter non ha alcuna intenzione di cederlo, se non per il pagamento della clausola rescissoria di 111 milioni di euro. Ora è tutto nelle mani degli spagnoli.



