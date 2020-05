Social – Barcellona? Lautaro non ci pensa. Il Toro sorride e posta: “Forza Inter”

Sembra proprio che le voci di mercato intorno al Barcellona Lautaro Martinez non le stia a sentire. Il centravanti argentino nella stagione della consacrazione, indipendentemente da ciò che il futuro gli riserverà tra un anno, in questo momento con la massima professionalità che lo contraddistingue pensa solo all’Inter. Le parole di Ausilio, poi, sono state chiarissime: per muovere il Toro da Milano servirà il pagamento intero della clausola da 111 milioni di euro, altrimenti non se ne farà nulla.

Immortalato nelle immagini dell’allenamento odierno, effettivamente Lautaro dà l’immagine di un calciatore spensierato nonostante i riflettori di tutto il mondo puntati addosso. E, per lanciare un messaggio sul suo stato d’animo, potrebbe non essere casuale la scelta dell’argentino di postare due foto sul proprio profilo Instagram in cui si mostra con il sorriso tra un’esercitazione ed un’altra ad Appiano Gentile. Ma soprattutto, come scritto dal Toro, in attesa che la parola ritorni al campo, non resta che dire “Forza Inter”.