Social – Biraghi ignora il mercato: “Pantaloncini e maglietta, basta poco per sentirsi di nuovo vivo”

A quanto pare, i prossimi due, dovrebbero esser gli ultimi mesi in maglia Inter per Cristiano Biraghi. Il terzino sinistro, alla seconda esperienza in nerazzurro dopo essere cresciuto nel settore giovanile interista, a fine stagione con molta probabilità rientrerà dal prestito a Firenze. Secondo le ultime voci di mercato, la Fiorentina starebbe già trattando l’esterno in uscita con la Roma, nell’ambito di uno scambio alla pari con Leonardo Spinazzola.

In vista del ritorno in campo, con l’Inter che si giocherà sabato sera l’accesso alla finale di Coppa Italia partendo dallo svantaggio di una rete a zero contro il Napoli, Cristiano Biraghi sembra avere in testa solamente il calcio giocato. Sui suoi social, come si evince dall’ultima foto postata, non c’è alcuna traccia di calciomercato. Questo il suo messaggio: “Pantaloncini, maglietta e un pallone in arrivo. Basta questo per sentirsi di nuovo vivo”.