Social, City Life e il club delle Wags: anche Agustina ‘blinda’ Lautaro Martinez all’Inter

L’Inter non vende i suoi calciatori migliori, a meno che non siano loro stessi a spingere per andarsene. Vale anche e soprattutto per quel Lautaro Martinez che infiamma l’interesse dei top club, Barcellona in primis con Manchester City a seguire. Ma come dai vertici nerazzurri non filtra per il momento l’intenzione a cedere, dall’altra parte neanche l’argentino fin qui ha dato segnali di rottura. Anzi.

All’Inter è stata sicuramente gradita la scelta dell’attaccante di restare a Milano dopo i giorni di isolamento obbligati in seguito alla positività al Coronavirus dello juventino Rugani. Con lui la bella Agustina, che dall’autunno 2018 lo affianca e lo segue da vicino. Scelta non banale, sottolinea La Gazzetta dello Sport, e che in un periodo così intenso dal punto di vista del mercato va colto anche come un segnale che fa ben sperare. Perché Agustina, così come Lautaro, a Milano si trova molto bene. Grande protagonista sui social, ama fare esercizi (fino a quando l’emergenza Coronavirus lo ha permesso) nei giardini di City Life e si è calata perfettamente sia nella vita milanese che nel ‘club delle Wags’, stringendo amicizie con le altre mogli e compagne di calciatori interisti. Spesso sono proprio le donne dei calciatori a incidere in maniera decisiva sul loro futuro. E il fatto che Agustina e Lautaro si sentano sempre più a proprio agio a Milano è un dettaglio da tenere in considerazione.

