Social – Esposito, il futuro è un’incognita ma la foto non lascia dubbi: i cuori sono nerazzurri

Sebastiano Esposito è l’uomo protagonista del momento soprattutto per il mercato. L’attaccante dell’Inter infatti è in trattativa con la società per il rinnovo di contratto ma non solo: nelle ultime ore sono arrivate molte voci su una possibile cessione all’Atalanta in stile Pinamonti. Il club nerazzurro infatti potrebbe mantenere il diritto di riacquisto del giocatore in futuro e nel frattempo farlo crescere.

Se dunque la sua prossima squadra è un’incognita dal profilo ufficiale Instagram di Esposito la sua volontà appare chiara: giocare nell’Inter. Ecco la storia pubblicata dal giocatore poco fa:



