Social – Lazaro al Newcastle, l’agente saluta l’Inter. Ma è solo un arrivederci!

La storia d’amore tra Valentino Lazaro e l’Inter è durata solo sei mesi: l’esterno austriaco nerazzurro infatti è in Inghilterra per sostenere le visite mediche con il Newcastle e completare il suo trasferimento in prestito al club bianconero.

Nella giornata di ieri il club inglese ha trovato l’intesa definitiva con l’Inter e il giocatore, superando la concorrenza del Lipsia. Max Hagmayr, agente di Lazaro, ha pubblicato una foto su Instagram che ritrae il tunnel di uscita dello stadio Meazza con la scritta “Arrivederci a San Siro”. Non un addio, ma solo un arrivederci che non esclude una seconda possibile chance in futuro nell’Inter.

Ecco la foto:

