Solskjaer assicura: “Se mi pento di aver ceduto Lukaku e Sanchez? No, rifarei tutto”

Tracciando un breve bilancio della stagione del Manchester United fino a questo momento, Ole Gunnar Solskjaer ha risposto ad alcune domande dei giornalisti in merito alle decisioni di mercato prese l’estate scorsa. E, in merito, l’allenatore dei Red Devils afferma di non pentirsi di nulla, nemmeno delle cessioni di alcuni pezzi importanti della rosa come Romelu Lukaku ed Alexis Sanchez.

“Non è una questione di popolarità. Dovevo e devo prendere decisioni che penso portino benefici al club. Le decisioni che abbiamo preso la scorsa estate e a gennaio sono state prese proprio con questa finalità. È stata data la possibilità ai giovani di prendere fiducia tenendo in considerazione che alcuni giocatori sono stati grandi servitori della società. Se potessi tornare indietro, di sei mesi o un anno, rifarei le stesse scelte”, ha dichiarato Solskjaer, come riportato dal Daily Mail.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!