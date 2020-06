Solskjaer in conferenza: “Credo che verranno estesi i prestiti di Sanchez e Smalling”

Importanti novità sul futuro a breve termine di Alexis Sanchez all’Inter. Dopo la notizia diffusa nella giornata di ieri circa un rientro anticipato suo e di Victor Moses dai rispettivi prestiti presso Manchester United e Chelsea, a fare chiarezza ci ha pensato il tecnico dei Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, nella conferenza stampa di ieri. L’allenatore norvegese ha infatti spiegato che l’idea del club è quella di estendere gli attuali prestiti in vigore, consentendo ai propri calciatori di portare a compimento l’intera stagione.

Queste le rassicurazioni di Solskjaer in merito al futuro dei propri tesserati: “Estendere i prestiti di Henderson, Sanchez e Smalling? Credo di si. Ma è una questione di amministrazione e scartoffie. Speriamo che tutto si risolva. Dean ha avuto un anno fantastico, come ha fatto l’anno scorso allo Sheffield United. Finora ha dimostrato che i prestiti hanno funzionato come volevamo”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!