Solskjaer rivela su Sanchez: “Tornerà qui la prossima estate”

Dopo una prima parte condizionata inizialmente da una fase necessaria di inserimento negli schemi di Conte e successivamente da un brutto infortunio che lo ha tenuto fuori fino a gennaio, Alexis Sanchez ha a disposizione solamente quattro mesi per conquistare la fiducia dell’Inter e dei suoi tifosi. L’attaccante cileno, in prestito dal Manchester United, ha fin qui avuto troppe poche occasioni per dimostrare il suo vero valore.

Ad ogni modo, potrebbe non essere così semplice riscattarlo al termine della stagione. Come trapelato questa mattina e confermato Ole Gunnar Solskjær in conferenza stampa, l’intenzione del Manchester United per la prossima annata è quella di trattenere in squadra l’ex attaccante di Arsenal e Barcellona. Queste le parole del tecnico norvegese in merito: “Sanchez tornerà qui la prossima estate e dimostrerà a tutti che si sono sbagliati”.

