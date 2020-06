Solskjaer: “Futuro Sanchez? La scelta alla fine della stagione, adesso la priorità è un’altra”

Le chance di una permanenza di Alexis Sanchez all’Inter per la prossima stagione sono aumentate vertiginosamente nelle ultime settimane. Oltre alle parole dei dirigente nerazzurri che non hanno mai chiuso la porta ad un eventuale riscatto o prolungamento del prestito, va poi sommata la grande voglia che lo stesso calciatore ha mostrato nelle occasioni in cui Antonio Conte lo ha lanciato in campo nelle ultime partite.

Del suo futuro, nelle parole riprese da Manchester Evening News, ha parlato l’allenatore del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer. Il commento del tecnico sul mercato: “Alexis ha avuto di nuovo alcuni problemi legati agli infortuni. Lui sta pensando al suo futuro e noi stiamo pensando al nostro. Prenderemo una decisione dopo la fine di questa stagione, adesso penso che sia importante che si concentri sugli obiettivi che sta inseguendo”.

