SONDAGGIO PI – Ipotesi scambio Icardi-Aubameyang: i tifosi non hanno dubbi

Il futuro di Mauro Icardi non sarà all’Inter. L’ex capitano nerazzurro è ormai un capitolo chiuso e – dopo l’addio della scorsa estate in direzione Paris Saint Germain – le possibilità di rivederlo a San Siro se non da avversario sono davvero minime. Il protagonista del mercato in uscita interista sarà dunque di nuovo lui.

Nella giornata di ieri il quotidiano Tuttosport ha lanciato una clamorosa indiscrezione: scambio con Aubameyang? L’attaccante gabonese – in scadenza nel 2021 – è in uscita dall’Arsenal e se il PSG non dovesse riscattare Icardi, Marotta potrebbe giocarsi questa clamorosa carta per arrivare ad Aubameyang. La redazione di Passioneinter.com ha chiesto – sui canali social – ai tifosi nerazzurri se farebbero questa operazione e la maggioranza sarbbe favorevole a questa trattativa. Ecco i risultati:

Facebook: 74% SI; 26% NO.

Telegram: 74% SI; 26% NO.

Twitter: 68% SI; 34% NO.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!