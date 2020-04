Soteldo proposto all’Inter? Il ragazzo è infastidito: “Sono state dette cose non vere, il mio sogno è un altro”

Secondo voci di mercato che rimbalzano oltreoceano, ci sarebbe un filo diretto tra l’Inter e il nome di Yeferson Soteldo. Il calciatore venezuelano sarebbe stato proposto alla squadra nerazzurra direttamente da José Carlos Peres, presidente del Santos, che ne detiene il cartellino. In un’intervista fatta in Brasile, ai microfoni di La Tele Tuya, il gioiellino classe ’97 avrebbe però declinato la destinazione Milano, dichiarando che il suo desiderio più grande è quello di giocare in Premier League: “Non nascondo che uno dei miei più grandi sogni è giocare per il Manchester United, ma oggi la mia testa è al 100% rivolta al Santos”.

In riferimento alle parole del suo presidente, Soteldo si è mostrato contrariato, specificando che sono state dette cose che non corrispondono alla realtà: “Mi ha infastidito il fatto che il presidente abbia detto quello che ha detto, aprendo di fatto la possibilità alle persone di pubblicare cose che non sono vere”. Nei giorni scorsi, il padron della società brasiliana aveva fatto sapere di aver avuto un contatto telefonico direttamente con Piero Ausilio, il quale si sarebbe irrigidito alla richiesta di 35 milioni per il centrocampista venezuelano.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!