Dalla Spagna – Il Barcellona diviso tra Lautaro e Neymar: i tifosi votano per l’argentino

Continua a tenere banco in Spagna il tema mercato in chiave attaccanti legato al Barcellona. Il club blaugrana, infatti, vuole regalare un altro colpo ai propri tifosi dopo quello che aveva portato Antoine Griezmann la scorsa estate dall’Atletico Madrid. Proprio il francese, che dopo appena una stagione potrebbe lasciare la formazione catalana, non ha rispettato le attese che l’ambiente nutriva nei suoi confronti e fin qui è spesso apparso come un pesce fuor d’acqua.

Nella prima pagina pubblicata questa mattina in edicola da Sport, si torna così a parlare del dibattito in casa Barcellona tra i due attaccanti presi particolarmente di mira. Da una parte il ritorno di Neymar, invocato già dallo scorso anno da tutto lo spogliatoio con Messi a far da portavoce dei compagni. Dall’altra, sempre lo stesso Messi, si è fatto sponsor principale per l’acquisto dell’amico e connazionale Lautaro Martinez.

Nel sondaggio lanciato dal quotidiano sportivo spagnolo, se la preferenza (53%) ricade sull’opzione decisamente improbabile di averli entrambi, tra i due fortissimi centravanti i tifosi del Barcellona si sono schierati al 30% dalla parte dell’argentino, mentre il restante 17% ha votato il brasiliano. Una risposta che assolutamente non poteva essere scontata, per via soprattutto del grande ricordo che Neymar ha lasciato in blaugrana.

