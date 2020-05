In Spagna avvertono il Barcellona: “Non ha i soldi per pagare Lautaro”

Sebbene i ripetuti accostamenti che quotidianamente vengono riproposti tra il Barcellona e Lautaro Martinez, come scritto questa mattina in una lunga analisi sul quotidiano spagnolo Sport, il club blaugrana non avrà vita facile in ottima mercato la prossima estate. Il presidente Bartomeu, per prima cosa, dovrà abbassare il tetto salariale della rosa, a partire dalla cessione di diversi calciatori che potranno generare delle cospicue entrate. E’ questo il caso di Rakitic, Arturo Vidal, Semedo, Umtiti, Rafinha, Coutinho, Júnior Firpo e Dembélé. Anche se sia Lautaro che Neymar, come sappiamo, sono due obiettivi primari del Barcellona.

A differenza degli acquisti ultra milionari condotti in passato per Dembélé, Coutinho e Griezmann, adesso il club catalano non dispone della stessa forza economica. Per convincere l’Inter a cedere l’argentino, ad esempio, il Barcellona dovrebbe sperare ad oggi in uno sconto esagerato. La società interista dovrebbe essere disposta ad accettare che i due terzi del valore complessivo della clausola da 111 vengano coperti da contropartite, mentre solamente la restante parte verrebbe versata cash. L’Inter, però, ha più volte ribadito che sotto i 90 milioni di euro non è disposta a trattare alcuna cessione per il Toro.

