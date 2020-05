Dalla Spagna: “Il Barcellona punta tutto sul mercato italiano, ma ha perso un uomo chiave”

E’ senza ombra di dubbio uno dei club più attivi di queste settimane, il Barcellona, per via delle numerose operazioni tenute in piedi. Il club blaugrana, soprattutto in Italia, ha individuato un buon serbatoio di calciatori da cui poter attingere per rinforzare la propria squadra. A partire da Inter e Juventus, club in cui militano i primi obiettivi del proprio mercato, vale a dire Lautaro Martinez e Miralem Pjanic. Ma non solo, perché anche Skriniar, Rugani e de Ligt sono e continuano ad essere oggetto dei desideri dei catalani.

Come se non bastasse, però, il nome del Barcellona è stato più volte accostato a quello di Sandro Tonali, nonostante la ferma volontà del calciatore di restare in Italia. Come sottolineato dal giornalista del Mundo Deportivo Francesc Aguilar, però, il club blaugrana ha lasciato andare via qualche mese fa l’uomo che meglio di chiunque altro avrebbe fatto comodo in questo periodo. Questo il tweet: “Il Barça si è rivolto al mercato del calcio italiano. Anche se, l’uomo che meglio di chiunque altro aveva i migliori contatti era Ariedo Braida ed è stato mandato via. E’ un amico personale di Beppe Marotta, l’ad dell’Inter, ha rapporti eccellenti con la Juventus, ed è quasi un fratello di Cellino”.

