MD – Altro che crisi, in Spagna insistono: il Barcellona vuole sia Neymar che Lautaro!

In merito all’attacco del Barcellona, si è sempre parlato di una scelta per la prossima estate tra Lautaro Martinez e Neymar. Secondo quanto rivelato questa mattina dal Mundo Deportivo che ha presentato in prima pagina proprio i due obiettivi del club blaugrana, in Spagna potrebbero finirci entrambi al fianco di Leo Messi. Allo stato attuale, l’intenzione è quella di comporre un attacco stellare insieme al 10 argentino e Luis Suarez, con Antoine Griezmann a quel punto messo alla porta.

Lautaro è considerato per eccellenza l’erede dell’attaccante uruguagio, per cui tatticamente è quello che al Barcellona serve di più. Il ritorno di Neymar sarebbe invece più che altro strategico. Con la consapevolezza che il mito di Messi non potrà durare per sempre, serve dal punto di vista del marketing una figura trainante a livello internazionale come il centravanti verdeoro. Il club, però, nella propria rosa può ospitare solamente tre extracomunitari, per cui dovrà necessariamente rinunciare ad uno tra Vidal e Arthur per coronare il doppio colpo in avanti.

