Dalla Spagna: “Conte e Marotta bloccano Lautaro all’Inter. Via solo per il pagamento intero della clausola”

Se da una parte il Barcellona continua a tirare la corda per Lautaro Martinez, dall’altra Antonio Conte e Beppe Marotta non hanno alcuna intenzione di mollare la presa. Fin quando riuscirà, l’Inter farà di tutto per respingere le offensive blaugrana pur di tenere ancora a Milano il centravanti argentino. Ovviamente, a questa resistenza c’è un grosso limite entro cui il club dovrà arrendersi, vale a dire il pagamento intero da parte dei blaugrana della clausola da 111 milioni di euro fissata sul contratto del Toro.

Anche in Spagna, come scritto da Francesc Aguilar – giornalista del Mundo Deportivo – hanno iniziato a comprendere le serie intenzioni dell’Inter. Questo il tweet del cronista: “L’Inter continua a dire che Lautaro Martinez continuerà a giocare nella propria squadra, non vuole vendere ne scambiare con nessuno. La conferma arrivata questa mattina: Antonio Conte e Beppe Marotta lo lascerebbero andare solamente per la clausola da 111 milioni di euro e spendere successivamente quei soldi secondo le loro necessità”.

