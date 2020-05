Dalla Spagna – Il giovane Mbuyamba del Barcellona seguito dall’Inter

Potrebbe esserci un giovane olandese di talento cresciuto nel settore giovanile del Barcellona, nel futuro dell‘Inter. Si tratta del difensore centrale Xavier Mbuyamba, accostato non solo ai nerazzurri in ottica mercato. Proprio in mattinata, il noto quotidiano spagnolo Sport, ha riferito di uno scambio saltato all’ultimo minuto tra il giovane classe 2001 ed un altro talento di prospetto di proprietà della Primavera Juventus, Kaly Sené: attaccante di nazionalità senegalese, classe 2001.

L’affare, però, sarebbe andato in fumo a causa delle perplessità dello stesso calciatore. Mbuyamba, il cui contratto andrà in scadenza nel giugno 2023, in realtà ha già saputo tramite il proprio agente che verrà scaricato dalla società blaugrana la prossima estate. Il centrale, sul quale resta vivo l’interesse della Juventus, piace anche a Chelsea, Inter, AZ Alkmaar e infine Real Madrid. Al difensore spetterà l’ultima parola su quello che sarà il prossimo club.

