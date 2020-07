Spalletti tra Roma e Fiorentina. L’Inter alla finestra per risparmiare l’ingaggio

E’ passato ormai più di un anno da quell’Inter-Empoli del maggio del 2019. Una partita vietata ai deboli di cuore che sancì l’ingresso in Champions League dei nerazzurri per il secondo anno di fila. Sulla panchina dell’Inter vi era Luciano Spalletti, quella fu anche l’ultima partita da allenatore della beneamata. Da quella sera in poi, con l’arrivo di Antonio Conte, il tecnico toscano è rimasto senza squadra, ma sempre sotto contratto con l’Inter.

In queste ore si è tornato a parlare di un suo possibile ritorno in panchina. Secondo quanto riportato da calciomercato.com le destinazioni potrebbero essere due: la Roma o la Fiorentina. I capitolini nel caso di un cambio societario e di un allontanamento di Paulo Fonseca, vedrebbero di buon occhio un ritorno del tecnico di Certaldo che tanto bene ha fatto in passato con i colori giallorossi.

La Fiorentina, invece, dell’ambizioso Presidente Rocco Commisso, difficilmente confermerà Beppe Iachini ed è alla ricerca di una figura che possa dare slancio ed entusiasmo al progetto viola. L’Inter resta alla finestra. Se Spalletti dovesse trovare squadra, il risparmio per la società nerazzurra sarebbe di 9 milioni di euro lordi sul contratto del tecnico in scadenza nel 2021. Un piccolo tesoretto che la società nerazzurra potrebbe immediatamente reinvestire sul mercato, per continuare a rinforzare una squadra che stando alle ultime dichiarazioni della dirigenza, l’anno prossimo dovrà provare a vincere lo scudetto.

In un momento globalmente complicato, un “aiuto” potrebbe arrivare proprio dall’allenatore che è riuscito a riportare i colori nerazzurri nella massima competizione europea dopo sei stagioni di assenza.

