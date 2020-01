Spindel (CEO Flamengo): “Gabigol? Non c’è ancora un’intesa, ma tutti remiamo dalla stessa parte”

Non è ancora stato definito il passaggio di Gabigol al Flamengo. La presenza del vicepresidente Marco Braz e del CEO Bruno Spindel del club rubro-negro a Milano, conferma però lo stato avanzato della trattativa che entrambe le parti vogliono fortemente portare a termine. Intercettato ai microfoni di calciomercato.it, Spindel ha fatto il punto della situazione, lasciando filtrare ottimismo da parte sua.

Questa l’intervista: “Stiamo lavorando per trovare un accordo. Noi, l’Inter e Gabigol vogliamo che la trattativa si concluda positivamente per tutte le parti in causa. Non c’è ancora l’intesa, ma siamo ottimisti nel riuscire a completare l’operazione nei prossimi giorni”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!