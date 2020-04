Sport – Barcellona, Lautaro più vicino. Neymar resta un sogno ‘complicato’

Non si tratta di un discorso meramente tecnico, bensì anche economico. A Barcellona hanno capito che puntare innanzitutto su Lautaro Martinez è sicuramente più conveniente, rispetto ad un nuovo lungo ed estenuante inseguimento per Neymar. Entrambi hanno già ricevuto l’endorsement sia del tecnico Quique Setién che di Leo Messi, le due voci più influenti in questo momento all’interno dello spogliatoio, ma la strategia verrà dettata alla fine dalla società. Così, il primo obiettivo – come scritto dal quotidiano spagnolo Sport questa mattina – sarà Lautaro Martinez.

L’intenzione è quella di chiudere il prima possibile, anche se inevitabilmente i blaugrana dovranno attendere le prime due settimane di luglio qualora volessero pagare i 111 milioni della clausola, altrimenti saranno costretti a cedere sulle contropartite richieste dall’Inter. Neymar, che richiede costi nettamente superiori, resta comunque un nome forte dalle parti di Barcellona. Considerata la corsa a vuoto della scorsa estate, però, stavolta un tentativo verrà fatto solamente dopo aver chiuso per Lautaro, tentando il colpo brasiliano solo nelle battute finali del mercato.

