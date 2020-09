Sport – Gli agenti di Lautaro in viaggio verso Milano: il Barcellona torna all’assalto

Se pensavamo di esserci lasciati alle spalle per quest’anno le voci di un Barcellona nuovamente sotto per Lautaro Martinez, ecco che in Spagna questa mattina i media son tornati alla carica. A dedicare ampio spazio alla riapertura di possibili contatti è stato questa mattina il quotidiano Sport, secondo cui l’attaccante argentino sarebbe tornato il primissimo obiettivo di mercato per il reparto avanzato dei blaugrana con l’addio di Luis Suarez a parametro zero.

Gli agenti del calciatore avrebbero già in programma di recarsi nei prossimi giornia Milano per cercare di incontrare il ragazzo e capirne le intenzioni future. Non è cambiato poi molto rispetto a come le trattative si erano interrotte qualche mese fa: il Barcellona insiste su una valutazione da 65 milioni di euro più il cartellino di un calciatore, mentre l’Inter – che mai vorrebbe cedere il Toro – ne chiede almeno 85 per la parte cash.

Insomma, è evidente che il club nerazzurro renderà complicata un’eventuale operazione, sebbene il Barcellona sia convinto che liberando a costo zero Vidal possa ottenere un trattamento di favore nell’ambito dei negoziati con Lautaro. La società si aspetta però un forte segnale da parte dell’argentino, che fino a questo momento è rimasto invece in assoluto silenzio. E non è un caso se nelle ultime ore il tecnico Ronald Koeman, per assicurarsi comunque un centravanti titolare, ha già allertato il nazionale olandese Depay attualmente in forza al Lione, la cui valutazione da 25 milioni di euro lo rende un obiettivo più accessibile.

