Sport – Il Barcellona è convinto: Vidal via a giugno. Inter in pole, ma c’è l’insidia Juve

Dopo un tira e molla durato settimane, il trasferimento di Arturo Vidal all’Inter non si è concretizzato, con i nerazzurri che hanno portato a Milano Christian Eriksen dal Tottenham. Antonio Conte, però, non ha perso amore per il suo Guerriero cileno, sul quale vorrebbe contare anche per la prossima stagione. E, secondo quanto sostiene Sport in Spagna, potrebbe contare nel Barcellona un alleato in più.

In virtù del contratto in scadenza nel 2021, infatti, il club catalano si sarebbe convinto all’idea di lasciar partire Vidal la prossima estate, in modo tale da poter monetizzare per la sua cessione, evitando di perderlo a parametro zero. L’Inter rimane il club in pole per il cileno, con la Juventus che, pur non disprezzando l’ipotesi del ritorno, sembrerebbe oggi più intenzionata a puntare su Ivan Rakitic.

