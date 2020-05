Sport – Il Barcellona incasserà 25 milioni dalla Juventus per Semedo, all-in su Lautaro?

Il tormentone del momento è sicuramente la trattativa tra Inter e Barcellona per Lautaro Martinez. Il Toro è un obiettivo di mercato ormai dichiarato dei balugrana, ed ogni giorno dalla Spagna – anche da parte di Lionel Messi – arrivano apprezzamenti per il 10 nerazzurro. L’Inter però fa muro ed ha rifiutato già alcune offerte: la volontà è chiara, ovvero Lautaro partirà soltanto in caso di pagamento della clausola rescissoria da 111 milioni di euro.

Il Barcellona sembra aver preso atto della linea interista ma in Spagna non filtra ottimismo per questo tipo di trattativa. La parte cash infatti è decisamente importante ed il club – soprattutto dopo questa crisi – difficilmente potrà permettersi colpi del genere senza incassare dalle uscite. Tra queste – come riporta il quotidiano Sport – potrebbe rientrare quella di Nelson Semedo alla Juventus. Il difensore portoghese si trasferirà a Torino in cambio dei cartellini di Pjanic e De Sciglio più 25 milioni di euro, che saranno prontamente reinvestiti nell’affare Lautaro.



