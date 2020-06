Sport insiste e rivela: “Lautaro è stufo e pronto a chiamare pubblicamente il Barcellona”

Sebbene l’Inter continui a rimanere serena e tranquilla sulla sua posizione, dalla Spagna arrivano quotidiani rilanci ed indiscrezioni legati alla presunta volontà, da parte di Lautaro Martinez, di volere unicamente il Barcellona. Quest’oggi è il turno di Sport, che dipinge una situazione di tensione in casa nerazzurra nella quale il Toro argentino sarebbe stufo dello stallo nella trattativa e vorrebbe invece essere lasciato andare. In particolare, il quotidiano spagnolo rilancia l’ipotesi che Lautaro possa parlare pubblicamente del Barcellona nel futuro più prossimo.

Un’apertura che sarebbe clamorosa, ma che al momento, secondo quanto filtra da Appiano Gentile, non è prevista. Sport continua poi affermando che l’Inter avrebbe calato le proprie pretese di una decina di milioni di euro, passando da chiedere 90 ad 80 milioni di euro più una contropartita. Il Barcellona invece, dal canto suo, continua a non voler offrire più di 60 milioni circa. Addirittura, secondo il quotidiano l’operazione sarebbe stata già considerata chiusa a metà maggio, salvo poi essere rimessa in discussione da un ripensamento sulle cifre da parte dell’Inter.

