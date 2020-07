Sport – L’Inter spinge per il rinnovo di Lautaro Martinez, il Barcellona si allontana

Per porre fine alle voci di mercato e far tornare il sereno attorno al calciatore, l’Inter potrebbe metter mano a stretto giro alle operazioni per il rinnovo di Lautaro Martinez. Dopo l’anticipazione di Beppe Marotta la scorsa domenica nel pre-partita contro la Fiorentina, anche questa mattina è arrivata la conferma nella copertina del quotidiano spagnolo Sport. A differenze dei mesi precedenti, anche la pista Barcellona per il futuro del Toro sembra essersi raffreddata.

Come possiamo vedere dalla prima pagina in basso, l’Inter avrebbe intenzione di stringere per il rinnovo di Lautaro, approfittando evidentemente anche di altre priorità di casa blaugrana, come ad esempio il nuovo contratto per blindare Ansu Fati dai possibili assalti del Manchester United. In ogni caso si tratta di una buona notizia per il club nerazzurro, viste le recenti prestazioni del centravanti argentino probabilmente condizionate da queste voci.

