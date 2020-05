Sport – Inter, pronti 15 milioni per Vidal: ma il Barcellona rilancia!

Sembrano essere confermate le voci degli ultimi giorni su un nuovo interesse da parte dell’Inter nei confronti di Arturo Vidal. L’assalto nerazzurro, indipendentemente dall’epilogo della storia tra Lautaro Martinez e il Barcellona, si sta convertendo in qualcosa di molto concreto. Al punto che anche in Spagna stanno riferendo di un’offerta pronta da Milano per convincere il club blaugrana a cedere il centrocampista cileno.

Stando alle ultime indiscrezioni raccolte dal quotidiano spagnolo Sport, l’Inter starebbe valutando una proposta da 15 milioni di euro per il quasi 33enne, più o meno la stessa cifra offerta messa sul piatto dei catalani già in passato. Il Barcellona, a causa del trattamento ostativo del club nerazzurro nei confronti di Lautaro Martinez, non è però disposto a fare sconti ed è pronto a rilanciare a 20 milioni di euro. I blaugrana, con questa mossa, vogliono far indispettire la società interista ed avviare un’unica operazione con l’argentino in cui inserire Vidal come contropartita.

