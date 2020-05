Sport – Lautaro, il Barcellona sicuro dell’accordo: i 5 nomi proposti all’Inter

Difficilmente l’Inter si piegherà ad una proposta da 60 milioni di euro più due calciatori come contropartite per lasciare andare Lautaro Martinez. Il Barcellona, se ha seriamente intenzione di strappare l’argentino ai nerazzurri, dovrà fare uno sforzo sicuramente maggiore. Innanzitutto alzare la parte cash, visto che l’attuale clausola rescissoria del Toro è fissata a 111 milioni. E, in secondo luogo, lasciare che sia l’Inter ha scegliere liberamente se e quali contropartite eventualmente coinvolgere all’interno dell’operazione.

Come anticipato dalla prima pagina di questa mattina, Sport ha parlato della nuova strategia, spiegando che su queste basi un accordo con i nerazzurri potrebbe presto arrivare. Tra i nomi proposti, però, non vi sarebbero né Todibo né Junior Firpo, due giovani blaugrana di cui si è tanto parlato. Piuttosto, il Barcellona vorrebbe tentare l’Inter inserendo delle vecchie conoscenze come Vidal e Rakitic, già accostati in passato. Altri tre profili, non nuovi dalle parti di Viale della Liberazione, sono quelli di Aleñá, Semedo e Umtiti.

