Sport – L’Inter si è rassegnata: cifre fuori dalla portata, il rinnovo è impossibile. Lautaro partirà!

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, l’Inter si starebbe rassegnando all’idea di perdere Lautaro Martinez in estate. Il club nerazzurro vorrebbe trattenere il numero 10 con un nuovo contratto ma la trattativa sarebbe in salita viste le richieste economiche dell’entourage del Toro e le offerte messe presentate dalle pretendenti.

Secondo Sport è “impossibile pensare” ad un rinnovo di contratto tra l’Inter e Lautaro e per questo una sua partenza verso Barcellona è uno scenario sempre più possibile. L’ultima offerta dei nerazzurri è di circa quattro milioni di euro netti per stagione ma sarebbe molto lontana da ciò che il Barça gli offre e, soprattutto, da ciò che guadagnerebbe giocando in Premier League con Manchester City e Chelsea che sarebbero disposti a riconoscergli più di dieci milioni netti all’anno.

Seppur i rapporti siano buoni, le parti sono molto distanti e arriverà un momento in cui si dovrà prendere una decisione. L’Inter, in caso di cessione, vorrebbe ottenere il miglior ritorno finanziario possibile. Ed è qui che il Barça si aspetta che Lautaro entri nella scena imponendo la sua preferenza solo per Messi e compagni.

