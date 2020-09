Sport – Vidal lunedì o martedì a Milano per le visite mediche! I DETTAGLI dell’affare

E’ stato sognato, inseguito ed alla fine – come riporta il quotidiano Sport – sta per arrivare! Arturo Vidal tra qualche giorno sarà un nuovo giocatore dell’Inter: il cileno è da tempo un obiettivo di mercato di Antonio Conte che è pronto a riabbracciarlo dopo l’esperienza alla Juventus.

Lunedì o martedì – si legge – Vidal sarà a Milano per sostenere prima il tampone per il Covid-19 e poi le visite mediche. Successivamente ci saranno le firme e potrà essere presentato per poi raggiungere i compagni – che si raduneranno lunedì – al Centro Sportivo Suning. L’agente Fernando Felicevich nelle ultime ore ha accelerato per lasciar andar via dal Barcellona il cileno. Vidal si libererà a zero ma non è da escludere un conguaglio economico a parte dell’Inter come Rakitic con il Siviglia. Sembra dunque tutto fatto: nonostante le tante offerte, Vidal ha scelto l’Inter e Conte.

Intanto, come riporta ESPN, il cileno si allena a parte…

