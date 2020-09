Sport – Vidal, via libera dal Barcellona per la risoluzione: oggi l’annuncio ufficiale

Giornata importantissima in casa Inter in merito agli sviluppi che riguardano Arturo Vidal. In Spagna, come riferito dal quotidiano Sport, hanno rivelato che il Barcellona avrebbe già dato il via libera per la risoluzione definitiva del contratto. Il centrocampista cileno rinuncerà così al suo ultimo anno che lo legava al club blaugrana, per ritrovarsi presto svincolato e libero di poter firmare finalmente il nuovo accordo già raggiunto con i nerazzurri.

L’annuncio ufficiale del suo addio dal Barcellona potrebbe addirittura essere anticipato per la giornata odierna, mentre nei prossimi giorni dovrebbe poi arrivare quello dell’Inter per il suo ingaggio a titolo definitivo. I blaugrana otterranno così un risparmio notevole sullo stipendio che il calciatore avrebbe dovuto ricevere per un altro anno, mentre i nerazzurri potranno regalare ad Antonio Conte il primo obiettivo che il tecnico aveva indicato nella sua lista di mercato.

