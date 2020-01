CdS – Lo Sporting spara alto e Acuña tramonta: i retroscena dell’interesse dell’Inter

Lo scatto felino che l’Inter ha fatto su Ashley Young nelle ultimissime ore, automaticamente lascia cadere altre idee di mercato avute dai nerazzurri in questa sessione ma impraticabili per alcune ragioni. Marcos Alonso ed Emerson, ad esempio, erano i primi nomi della lista di Antonio Conte consegnata alla società, irraggiungibili per via delle richieste spropositate di un Chelsea che dinnanzi alle richieste dell’ex tecnico gli ha giocato un brutto scherzo.

Una pista sicuramente più economica – come ribadito dal Corriere dello Sport – poteva riguardare Acuña dello Sporting CP, una proposta arrivata immediatamente dagli agenti del calciatore che hanno cercato di sfruttare l’emergenza interista per tentare di ingolosire il club. Alla richiesta di 20 milioni di euro con poca disponibilità a considerare la formula del prestito con diritto di riscatto ad un primo sondaggio, il nome dell’argentino si è raffreddato. A differenza di Young, ora più caldo che mai.

