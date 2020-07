Sportitalia – Candreva finisce nel mirino dell’Atalanta: ma ci sono due ostacoli

Con l’acquisto di Achraf Hakimi e la conferma di Antonio Candreva, la corsia di destra è stata già praticamente blindata dall’Inter in vista del prossimo anno. L’esterno marocchino sarà chiaramente il nuovo titolare, con l’italiano a fare da alternativa in virtù dei tanti impegni ravvicinati tra campionato e coppe. Secondo quanto riportato da pochissimi minuti da Sportitalia, però, sul laterale nerazzurro potrebbe piombare improvvisamente dal mercato un club italiano.

Si tratta dell’Atalanta che starebbe pensando proprio ad Antonio Candreva per il futuro. Come specificato, però, siamo di fronte ad una trattativa ancora non avviata e comunque che si preannuncia molto complicata per due motivi. Innanzitutto per l’ingaggio del calciatore che resta fin troppo elevato rispetto agli standard della Dea. Poi va considerata anche la volontà del ragazzo che con Antonio Conte è stato rivitalizzato e che, nonostante l’arrivo di Hakimi, avrebbe comunque garantito un buon minutaggio durante la stagione.

