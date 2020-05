Sportitalia – Mertens-Napoli, cifre ritoccate e intesa raggiunta: decisiva la volontà del calciatore

Sfuma quasi definitivamente l’idea Dries Mertens in ottica Inter. Come riferito in diretta da Sportitalia e confermato dal giornalista esperto di mercato Alfredo Pedullà, il centravanti belga ha scelto di legarsi al Napoli ancora per qualche stagione. La volontà del ragazzo, come sappiamo, era stata messa in crisi dal rapporto deteriorato con il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis in seguito alla nota spaccatura tra squadra e dirigenza che nella prima parte di stagione aveva portato all’esonero di Carlo Ancelotti dalla panchina azzurra.

Dopo un primo accordo raggiunto ad inizio marzo per il rinnovo, il blocco causato dall’emergenza sanitaria aveva rimesso in discussione il futuro di Mertens anche in seguito ad una ricchissima offerta proveniente dall’Inter. Nella giornata di oggi, però, il Napoli ha velocizzato le pratica proponendo al calciatore un biennale a cifre leggermente ritoccate in su rispetto ai contatti di marzo (4 milioni a stagione e 500 mila euro di bonus, 200 mila legati ai bonus e 300 mila alla Champions più bonus alla firma). Ma, come confermato da Sportitalia, è stata soprattutto la volontà del calciatore a prevalere su qualsiasi altro aspetto.

