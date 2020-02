SportMediaset – Icardi-Juve, ritorno di fiamma: Paratici pronto a tornare all’assalto

Potrebbe essere un caso, ma è dura da credere. Nel momento della stagione probabilmente più complesso per entrambi, Mauro Icardi e la Juventus tornano ad avvicinarsi in maniera importante. Lo afferma SportMediaset, secondo cui Fabio Paratici, direttore sportivo bianconero, sarebbe pronto a tornare all’assalto del centravanti argentino in vista dell’estate. La trattativa, però, presupporrebbe una girandola di mercato non indifferente.

I bianconeri, infatti, chiederebbero ai parigini di riscattare Icardi dall’Inter per 70 milioni di euro, salvo poi girarlo a Torino in cambio di Miralem Pjanic. Per rimpiazzare poi il regista bosniaco, Sarri spingerebbe per avere a disposizione Jorginho, calciatore avuto già sia a Napoli che al Chelsea e al quale ha permesso di alzare di molto il livello della qualità del suo gioco.

