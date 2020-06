Stoichkov è sicuro: “Adoro Lautaro! Al Barcellona Suarez sarebbe il suo miglior insegnante”

Anche Hristo Stoichkov si unisce alla lunga lista di addetti ai lavori che hanno parlato bene del possibile passaggio di Lautaro Martinez al Barcellona nel prossimo mercato. Intervistato dai microfoni di FM Late 93.1, l’ex calciatore ha parlato di questo e di tanti altri temi legati al mondo del calcio. Ecco le sue parole.

Lautaro – “Adoro Lautaro Martínez. Da ex ala, mi piacciono quel tipo di attaccanti. Ha mobilità e lavora molto per la squadra. Non si ferma mai e questo è più importante che segnare un gol. Se Lautaro arrivasse a Barcellona, ​​potrebbe diventare un attaccante tanto importante quanto Batistuta. Avrebbe poi il miglior insegnante del mondo, che è Luis Suárez. Entrambi hanno grande movimento e ovviamente possono giocare insieme a Messi“.

Messi – “Lo conosco da quando ha debuttato e rimane sempre lo stesso. Non può essere paragonato a nessuno perché è unico. È un ottimo compagno di squadra e questa è la cosa più importante”.

