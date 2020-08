Stramaccioni ritorna in Iran? Il tecnico dell’Esteghlal si è dimesso

Il rapporto tra Andrea Stramaccioni e l’Esteghlal, sua ex squadra, non si è mai interrotto. L’avventura del tecnico romano in Iran è stata molto positiva, tanto da guadagnarsi la stima di tutti, soprattutto dei tifosi che scesero addirittura in piazza dopo il suo addio nella scorsa stagione.

Ora l’ex Inter potrebbe riprendere dove ha finito, quindi all’Esteghlal. Come riporta la redazione di TuttoMercatoWeb.com infatti, l’attuale tecnico del club di Teheran – Farhad Majidi – si è dimesso. Dietro questa scelta ci sarebbe la volontà della società di far tornare Stramaccioni: una delegazione sarebbe addirittura partita alla volta dell’Italia per convincerlo con un incontro di mercato.

