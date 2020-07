Suarez: “Lautaro? Se verrà al Barcellona lo aiuterò ad adattarsi”

Quando si tratta di giovani talenti, Luis Suarez è sempre molto aperto e pronto ad accoglierli nel suo Barcellona, a patto che realmente aiutino la squadra a vincere il più possibile. Il centravanti uruguagio, ad esempio, nei confronti di Lautaro Martinez nutre una fortissima stima e in caso di approdo in Catalogna cercherebbe di creare le migliori condizioni per facilitare il suo adattamento in un club così grande e così vincente negli ultimi anni.

Ecco le sue parole a tal proposito riprese su Sport.es: “E’ un grandissimo calciatore ed ha giocato ad altissimi livelli negli ultimi anni all’Inter. Non è facile venire dall’Argentina e dimostrare un livello così alto nel calcio italiano. Ho sempre detto che un calciatore così giovane con quella qualità per venire al Barcellona, sarò sempre al suo fianco e proverò ad aiutarlo come ho fatto con altri compagni che sono venuti per farli adattare. Lo aiuterò per farlo sentire più comodo in un club grande come il Barcellona”.

