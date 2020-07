Suarez: “Lautaro? Non mi infastidisce, sarei pronto ad aiutarlo. Lui con Neymar? Niente è impossibile”

Con la grande personalità che da sempre lo contraddistingue, Luis Suarez non è assolutamente spaventato dalla possibilità di ritrovarsi il prossimo anno in squadra con altri due centravanti di grandissimo livello come Neymar e Lautaro Martinez. Anzi, questo scenario di mercato sembra essere quasi uno stimolo in più per un attaccante come l’uruguagio che da sempre vive di calcio e di gol. Come ribadito nelle ultime settimane, però, ad oggi entrambi gli obiettivi sono lontani dal Barcellona a causa della situazione economica che potrebbe impedire ai blaugrana, ma non solo, di fare spese folli. Ecco l’intervista di Luis Suarez ai microfoni del Mundo Deportivo:

VOCI SU LAUTARO – “Se mi dà fastidio il suo accostamento? No, al contrario. E’ un calciatore che sta rendendo ad altissimi livelli in Italia. Se verrà, sarò qui per aiutarlo. E’ giovane ed ha bisogno di gente con esperienza al suo fianco. Non è facile venire al Barcellona e giocare come se fosse nulla. Tutti devono apprendere concetti diversi rispetto ai quali sono abituati. Io sono sempre qui per aiutare i calciatori nuovi, sia un ‘9’, un esterno o chiunque altro.”

LAUTARO + NEYMAR – “Sì, in quel caso il problema sarebbe dell’allenatore al momento di prendere una decisione, ma credo che tutti i grandi giocatori sono sempre i benvenuti e su Neymar, tutti conoscono la sua classe, l’affetto che prova per questo club, l’affetto che i tifosi e i compagni nutriamo per lui. Ma certamente la situazione che sta vivendo tutto il mondo, e non solo il calcio, rende tutto più complicato. Ma niente è impossibile nel calcio, perché succedono cose incredibili, così che c’è sempre un possibilità”.

