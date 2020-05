Summit di mercato tra Inter e Torino: doppio scambio in vista?

Con l’arrivo di Davide Vagnati nel ruolo di direttore sportivo al Torino, il mercato dei granata può finalmente entrare nel vivo e proseguire discorsi già iniziati in precedenza da Massimo Bava. Il nuovo dirigente, come prima mossa, ha scelto di mettersi in contatto con Beppe Marotta per riprendere il vecchio affare che prevedeva lo scambio alla pari dei cartellini di Roberto Gagliardini e Armando Izzo, entrambi con una valutazione sui 20 milioni di euro.

Secondo quanto riferito da calciomercato.com, però, l’operazione si potrebbe estendere ulteriormente al punto da coinvolgere anche altri nomi. Al Torino, ad esempio, sempre restando al reparto dei centrocampisti fa gola il profilo di Matias Vecino. Viceversa all’Inter non dispiacerebbe un calciatore giovane e intraprendente come Daniele Baselli. Insomma, le basi per parlare di un doppio scambio non sono ancora particolarmente solide, ma sicuramente le idee nell’incontro fissato in settimana non mancheranno da entrambe le parti.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!