Sundas (ag. Fifa): “Messi in Serie A? Non sarà semplice. Solo Inter e Juve possono permetterselo”

Sul fronte internazionale, l’agente italiano Alessio Sundas è sempre stato molto attivo negli ultimi anni nei rapporti con il Barcellona. Il suo obiettivo primario, ad oggi però molto complicato, continua ad essere quello di portare Leo Messi in Serie A. Per costi dell’operazione e attaccamento del calciatore al popolo catalano, ogni anno che passa emerge sempre più chiara l’idea che il 10 blaugrana potrebbe chiudere proprio a Barcellona la sua carriera. Ma attenzione alle turbolenze degli ultimi tempi che potrebbero rimettere tutto in discussione.

Nelle parole riprese da calciomercato.com, il noto agente Fifa non è comunque ottimista sull’esito positivo di un arrivo in Italia di Messi: “Vedere Messi in A non sarà semplice, anche perché qui da noi soltanto un paio di club potrebbero permettersi un’operazione del genere. Sto pensando ovviamente a Juventus e Inter. Ad ogni modo io e il mio staff stiamo contattando i dirigenti dei principali top club a livello mondiale per riuscire a concretizzare un’operazione che avrebbe dell’incredibile”.

