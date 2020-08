GdS – Suning chiede una lista mercato a Conte ed è pronto ad aprire il portafogli: è il compromesso per la vittoria

Nella chiamata andata in scena nel corso del pomeriggio di lunedì, Antonio Conte e Steven Zhang hanno siglato una sorta di armistizio dopo il duro attacco dello stesso tecnico rivolto alla società al termine dell’incontro di Bergamo vinto per 0-2 sull’Atalanta. Il faccia a faccia tra allenatore e presidente dell’Inter è stato infatti rinviato al termine del percorso nerazzurro in Europa League, competizione che in ogni caso non avrà alcun peso sulle scelte future in ottica panchina.

Stando a quanto riferito sulle pagine de La Gazzetta dello Sport nell’edicola di questa mattina, il giovane presidente interista si è consultato con il padre Zhang Jindong a tal proposito. Entrambi sono orientati a perdonare il tecnico leccese, a patto che gli sfoghi pubblici non si ripetano più da qui in avanti, in accordo alla politica aziendale del colosso cinese. Piuttosto, a disposizione di Antonio Conte verrà messo un’importante tesoretto.

A Nanchino si aspettano che a fine stagione l’allenatore presenti una lista di mercato completa con tutti gli obiettivi per rinforzare la rosa, anche molto costosi. Ma vogliono vincere e sono pertanto disposti ad aprire ancora una volta il portafogli per accontentare il tecnico e mettergli a disposizione la squadra dei suoi sogni. Al termine di un campionato in cui la crescita del gruppo è stata evidente grazie ai numeri stagionali evidenziati spesso dallo stesso Conte, c’è la convinzione che l’ex ct sia la persona giusta per riportare l’Inter al successo.

