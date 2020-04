TS – Szoboszlai promosso dall’Inter, ma Marotta frena l’affare: il motivo

Come aveva rivelato il rivelato il commissario tecnico dell’Ungheria Marco Rossi in esclusiva ai microfoni di Passioneinter.com pochi giorni fa, la Serie A potrebbe essere la prossima destinazione del talentuoso Dominik Szoboszlai. Centrocampista di nazionalità ungherese classe 2000, ha già ricevuto richieste da mezza Europa e dinnanzi a sé si ritrova già l’imbarazzo della scelta. Ma l’allenatore, che più volte ha incrociato il ragazzo in Nazionale, ha parlato di trattative già avanzate con club italiani, tra cui l’Inter.

Stando a quanto riferito questa mattina da Tuttosport, in effetti il calciatore di proprietà del Red Bull Salisburgo è stato promosso a pieni voti dagli osservatori nerazzurri. L’ad dell’Inter Beppe Marotta, però, avrebbe frenato la trattativa esclusivamente per una questione numerica del centrocampo interista. Al momento il club di Viale della Liberazione è concentrato su altri calciatori come Castrovilli e Arthur, e da pochi mesi ha inserito una pedina di altissima qualità come Christian Eriksen.

