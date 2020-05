Tagliafico conferma: “Pronto per nuove esperienze, l’Eredivise non è un campionato top”

L’occasione di mercato – soprattutto per la fascia sinistra – può arrivare direttamente dall’Olanda e dall’Ajax: Nicolas Tagliafico è in uscita dal club olandese e l’Inter insegue un laterale titolare per la prossima stagione.

Il calciatore argentino – ma con passaporto italiano – ha confermato l’addio ai microfoni di Radio Continental: “L’anno scorso c’era Atletico Madrid molto interessato a me ma non si fece nulla, vedremo ora cosa succedere. Lasciare l’Ajax? E’ un top club ma l’Eredivise non è uno dei campionati più importanti ed a 27 anni mi sento pronto per un grande salto. Ho l’obiettivo di giocare in campionati migliori, come Premier League, Liga o Serie A”.



