Tancredi Palmeri: “A Conte basterebbe Marcos Alonso, è un terzino che taglia”

Nell’editoriale natalizio, il giornalista Tancredi Palmeri ha toccato le principali situazioni di mercato che riguardano il campionato italiano, a partire da Juventus e Milan in cerca di una prima punta, fino ad arrivare alle necessità sottolineate da Antonio Conte per l’Inter. Andiamo dunque a vedere il riepilogo del giornalista su tuttomercatoweb.com, in cui emergono le difficoltà legate per arrivare ai centrocampisti della lista nerazzurra, ed il grande sogno che porta a Marcos Alonso del Chelsea.

Il commento: “I regali di Antonio Conte? Babbo Natale, ti avviso, questo si accontenterebbe della qualsiasi. Quindi pure se gli porti uno scarpone di quarta categoria, lui è contento, perché tanto nel giro di due mesi è capace di fartelo giocare da Nazionale. Però ecco se proprio non puoi portargli Kulusevski perché l’Atalanta non recede dai 40 milioni di richiesta, se nemmeno puoi portargli De Paul perché l’Udinese non recede proprio dai 35 milioni di richiesta, e neanche Vidal perché il Barcellona a meno di 25 milioni non lo cede e nemmeno è sicuro che comunque lo ceda; allora dice se almeno gli puoi portare Marcos Alonso, perché lui dategli un terzino che taglia, e ti solleva il mondo. E Babbo Natale, lo sa benissimo che i regali da lui li porterai travestito da Marotta, ma a lui sta bene lo stesso”.

