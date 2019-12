Telegraph – Serie A più lontana per Eriksen: Manchester United in pole, colpo anticipato a gennaio?

Christian Eriksen rimane uno dei pezzi più pregiati che continua a far gola ai principali top club europei: il fantasista danese infatti è in scadenza di contratto con il Tottenham e rappresenta una grande occasione a parametro zero in vista della prossima estate.

Juventus e Inter sono sulle sue tracce da tempo, ma c’è da fare i conti con una concorrenza davvero agguerrita. Tra questi c’è il Manchester United: secondo quanto riportato dal Telegraph, i Red Devils sono in pole e potrebbero cercare di anticipare il colpo già a gennaio. Scenario un po’ complicato visto che il Tottenham è ancora in corsa per la Champions e difficilmente Mourinho si priverà di lui a stagione in corso se non per 40 milioni di sterline, una cifra esagerata considerando che fra sei mesi si libera a parametro zero.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!